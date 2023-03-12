المبعوث الأممي للشؤون اليمنية يلتقي بمستشار الخارجية الإيرانية

العالم - إيران

والتقى هانز غروندبرغ، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن، الذي يزور طهران على رأس وفد لمناقشة آخر التطورات في اليمن، اليوم (الأحد) مع علي أصغر خاجي، كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة وبحث معه آخر تطورات المحادثات السياسية وآفاق السلام وتبادل الأسرى في هذا البلد.

وقال خاجي في هذا الاجتماع، في معرض شرحه لجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل رفع الحصار عن الشعب اليمني وإقرار وقف إطلاق النار والسلام العادل في اليمن: ان جمهورية إيران الإسلامية كانت تؤمن من البداية بأن الأزمة في اليمن ليس لها حل عسكري وان تسوية هذه الأزمة يجب أن تتم بالوسائل السلمية والحوارات السياسية.

كما شدد خاجي على الحاجة الملحة إلى تبني استراتيجية عملية لحل الأزمة في اليمن وقال: إن تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن يجب أن يكون من أولويات أنشطة الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى في هذا البلد.

بدوره إشار غروندبرغ إلى الاتفاق الأخير بين إيران والمملكة العربية السعودية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، وقيم هذا الحدث بأنه سيكون له عواقب إيجابية على جميع دول المنطقة، بما في ذلك اليمن.