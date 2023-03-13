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ايطاليا تكشف عن فقد ما يقارب 30 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

ايطاليا تكشف عن فقد ما يقارب 30 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

أفاد خفر السواحل الإيطالي، أن حوالي 30 مهاجرا في عداد المفقودين بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم قبالة الساحل الليبي.

العالم - أوروبا

وقال خفر السواحل في بيان نقلته وسائل الإعلام الإيطالية، "تمت عملية الإنقاذ خارج منطقة مسؤولية البحث والإنقاذ الإيطالية، مسجلة عدم نشاط المراكز الوطنية الأخرى للتنسيق والإنقاذ البحري المتورطة في المنطقة".

وبحسب البيان، أنقذت سفينة شحن 17 مهاجرا، بينما لا يزال 30 آخرون في تعداد المفقودين.

تستمر عملية البحث والإنقاذ بمشاركة السفن التجارية وطائرتين من وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل (فرونتكس).

عبر حوالي 330 ألف شخص إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني في عام 2022، وهو أعلى رقم منذ عام 2016 وزيادة بنسبة 64% عن العام السابق، وفقا لفرونتكس.

في الوقت نفسه، تضاعف عدد طالبي اللجوء تقريبًا إلى 924000.

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