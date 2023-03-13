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فرنسا.. دعوات للتظاهر للتخلي عن قيادة الاتحاد الأوروبي

فرنسا.. دعوات للتظاهر للتخلي عن قيادة الاتحاد الأوروبي
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

دعا سياسي فرنسي وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، فلوريان فيليبو، مواطني بلاده إلى النزول إلى الشوارع والتعبير عن احتجاجهم.

العالم - أوروبا

وحسب وكالة سبوتنيك "غرد" السياسي داعيا للتخلي عن قيادة الاتحاد الأوروبي لفرنسا، قائلا: "زيلينسكي يخسر، الناتو أصبح أكثر راديكالية. بعد تخريب نورد ستريم، تم استفزاز العولمة لإمكانية الصراع في الربيع. دعونا نروج لفكرة السلام! فلنتوقف عن قيادة أورسولا والاتحاد الأوروبي لفرنسا!".

وأضاف أن "مسيرة وطنية من أجل السلام" ستنظم في باريس يوم 18 مارس.

يذكر أنه في وقت سابق خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على ‏خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإصلاح نظام التقاعد في البلاد.

وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية، إلى أن نحو 1.2 مليون شخص شاركوا في المظاهرات في جميع أنحاء البلاد في ذلك اليوم.

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