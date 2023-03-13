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قيادي بحزب الله: الإتفاق السعودي الإيراني حدث عالمي لجهة تأثيراته وتداعياته

قيادي بحزب الله: الإتفاق السعودي الإيراني حدث عالمي لجهة تأثيراته وتداعياته
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

رأى رئيس المجلس السياسي في حزب الله، السيد إبراهيم أمين السيد، أن الإتفاق السعودي الإيراني هو حدث عالمي، لجهة تأثيراته وتداعياته، إن كان لجهة الأصدقاء، أو لجهة الأعداء، أو لجهة الحالة التي كنا عليها من قبل.

العالم - لبنان

ولفت السيد امين السيد إلى أن أبرز المواقف حول الاتفاق جاءت من الولايات المتحدة ومن "إسرائيل"، حيث أن الأولى اعتبرت هذا الإتفاق فشلا لبايدن وسياسته، بل وانتكاسة لأميركا في الشرق الأوسط، ونجاحا للسياسة الصينية في هذه المنطقة، والبعض في الولايات المتحدة اعتبره غير إيجابي إن لم يكن سلبيًا.. أما الإسرائيلي فاعتبر هذا الإتفاق فشلا للكيان الصهيوني، وتبادل القادة الصهاينة فيما بينهم الاتهامات بفشل التطبيع، لأن السياق الذي تعمل به الولايات المتحدة و"إسرائيل"، هو إذكاء التوتر والتصعيد في العلاقات بين السعودية وإيران.

موقف السيد أمين السيد جاء خلال رعايته مؤتمر العلاقات العامة الاول في منطقة البقاع بشرق لبنان وأضاف المسار نحو الإتفاق ليس منذ البارحة، إنما هذا مسار أخذته السعودية في حوار مع إيران منذ فترة عبر دول مثل العراق وعمان وجهات أخرى، وما جرى إعلانه مناإتفاق كان نتيجة.

السيد أمين السيد أشار إلى أنه يمكن أن يكون لهذا الإتفاق تأثير على ملفات المنطقة، الساخنة منها وغير الساخنة، على المديين القصير والبعيد، وبالنتيجة هذا الاتفاق يجب أن يكون الوضع الأصلي للعلاقة بين البلدين.

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قيادي بحزب الله: الإتفاق السعودي الإيراني حدث عالمي لجهة تأثيراته وتداعياته