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السعودية ترفض منح تأشيرات لوفد صهيوني

السعودية ترفض منح تأشيرات لوفد صهيوني
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

قالت قناة عبرية رسمية، مساء الأحد، إن السعودية رفضت منح تأشيرات لوفد "إسرائيلي" تمت دعوته لحضور مؤتمر لمنظمة السياحة العالمية بمدينة العلا شمال غربي المملكة.

العالم-السعودية

وأضافت قناة "كان" التابعة لهيئة البث العبرية، أن "السلطات السعودية رفضت إصدار تأشيرة الدخول للوفد الإسرائيلي الخاص الذي يضم مواطنين من قرية كفر كما الشركسية (في منطقة الجليل الأوسط/شمال) وممثلين عن وزارة السياحة الإسرائيلية".

وأوضحت أن كفر كما كانت قد دخلت الى القائمة الخاصة للقرى السياحية الموصى بزيارتها من جانب الأمم المتحدة.

وأشارت القناة الى التقارب الاخير بين السعودية وإيران، مؤكدة ان المملكة بعثت برسالة باردة إلى "إسرائيل" التي تريد بشدة تحسين العلاقات بين الجانبين".

وقالت القناة إن "السعوديين وضعوا العراقيل أمام مشاركة الوفد الإسرائيلي، ورفضوا فكرة رفع العلم الإسرائيلي خلال المؤتمر الذي انطلق يوم (الأحد)، دون أن يمنح السعوديون تأشيرات للوفد الإسرائيلي".

وبحسب القناة، في الوقت الذي تتحدث فيه "إسرائيل" عن التطبيع مع المملكة، فإن السعوديين "ليسوا مستعدين حتى للقيام بهذه الخطوة الصغيرة".

وأشارت إلى مسؤولين بارزين في الأمم المتحدة ضغطوا على السعوديين وقالوا لهم "امنحوا التأشيرات للوفد الإسرائيلي، هذه في النهاية فعالية أممية"، لكن السعوديين رفضوا.

وكانت سلطات الاحتلال قد تلقت بصدمة شديدة خبر اتفاق جرى توقيعه أمس الأول (الجمعة) يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

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