رئيس وزراء جورجيا يدعو زيلينسكي إلى عدم التدخل في شؤون بلاده

العالم - أسيا و الباسفيك

خلال الاحتجاجات ضد قانون "العملاء الأجانب" الذي قال منتقدوه إنه يشير إلى تحول سلطوي في جورجيا، شكر زيلينسكي المتظاهرين على التلويح بالعلم الأوكراني، قائلا إنه يتمنى للبلاد "نجاحا ديمقراطيا".

وبعد احتجاجات وصدامات مع الشرطة استمرت ثلاثة أيام، أسقط البرلمان الجورجي يوم الجمعة الماضي مشروع القانون الذي يقول منتقدوه إنه يهدد بإلحاق الضرر بمساعي جورجيا لتوثيق العلاقات مع أوروبا، وفق"رويترز".

وقال غاريباشفيلي في مقابلة مع تلفزيون "IMEDI" الجورجي: "عندما يرد شخص في حالة حرب على العمل المدمر الذي قام به عدة آلاف من الناس هنا في جورجيا، فإن هذا دليل مباشر على أن هذا الشخص متورط، ولديه الدافع لتحقيق شيء ما هنا أيضا، وللتغيير".

في وقت سابق، قال نائب رئيس البرلمان الجورجي، جيا فولسكي، إن مجموعة من أنصار الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي ممن قاتلوا إلى جانب أوكرانيا، وصلوا إلى البلاد لتنفيذ سيناريو ثوري.