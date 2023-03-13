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كلمة مرتقبة لقائد حركة أنصار الله في اليمن

كلمة مرتقبة لقائد حركة أنصار الله في اليمن
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

تبث القنوات الوطنية اليمنية، الرابعة عصر اليوم، كلمة لقائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، خلال لقاء موسع لخطباء ومرشدي محافظات الجمهورية.

العالم-اليمن

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كلمة مرتقبة لقائد حركة أنصار الله في اليمن

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