الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣
١٠:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

'العيش المشترك الواحد' لقاء اسلامي مسيحي نظمه 'حزب الله' في بعلبك

'العيش المشترك الواحد' لقاء اسلامي مسيحي نظمه 'حزب الله' في بعلبك
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، خلال لقاء اسلامي مسيحي جامع نظمته العلاقات العامة بالحزب في بعلبك تحت عنوان "العيش المشترك الواحد، لبنان هو الوطن الأول والأخير"، السياسيين والمسؤولين في لبنان للـ"اقتداء بهذا اللقاء الروحي للخروج من الضياع للنهوض بلبنان وبما يحقق طموح اللبنانيين جميعا بالاستقرار والعيش جنباً إلى جنب".

العالم - لبنان

وأمل يزبك، أن "يتبع اللقاء لقاءآت متعددة من أجل نغلق الباب امام المصطادين بالماء العكر والذين يعملون على تفريق اللبنانيين"، معتبراً أن "لبنان لا يحتمل أن يكون اللبنانيين في خندق واحد بوجه الشر وفي ان يتعاضدوا مع بعضهم البعض، وهم اقوياء واجهوا العدو وحرّروا أرضهم ودافعوا عن أنفسهم جيشاً وشعباً مقاومة".

وأكد أن "هذه المقاومة يجب المحافظة عليها من أجل سيادة لبنان واستقلاله ومن ليس لديه وطن ليس لديه غطاء، نريد أن نعيش مع بعضنا البعض في دولة قائمة على العدل بوضع حد للفساد والسرقة، والمطلوب من اللبنانيين ان يحذو حذو بقاع التعايش والمحبة والانفتاح، لا كما يصورونه على أنه مصدر للخطف والقتل".

بدوره، حذر المطران حنا رحمة، من "الانحرافات التي تحصل في الغرب من أن تصيب مجتمعاتنا لان ابتعادنا عن الله هو احد اسباب ضعفنا"، مشيراً الى أنني "اقول لإخوتنا في حزب الله لنسعى بانتخاب رئيس للجمهورية يؤمن بالله ويتحلى بالأخلاق والروح الوطنية الجامعة، بعيدا عن العلمانية، وكم نحن بحاجة لرئيس جمهورية يعلن إيمانه بالله واحترام الإنسان وبأن ينطلق من خلال لبنانيته، وبأن يكون لبناني صميم يحكم لبنان بالعدل وكفانا سرقة وفرار بالعتمة".

روابط ذات صلة

السفير الإيراني في لبنان يلتقي الشيخ يزبك

لبنان: حفل إنشادي في بعلبك بمناسبة ولادة الإمام علي (ع)

ضرورة مواجهة مخططات العدو الهادفة إلى قلب الحقيقة

الإنتقام للقائد سليماني يكون بتحرير عقول وقلوب شعوب المنطقة من الهيمنة الأميركية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كنعاني:ايران والسعودية اتفقتا على مكان عقد لقاء بين وزيري خارجيتهما

كلمة مرتقبة لقائد حركة أنصار الله في اليمن

وزير الدفاع الايراني: منظومة باور "373" الصاروخية هي منظومة خارقة

واقع المخيمات االمعيشي الى مزيد من الانهيار.. مفوض الأونروا في لبنان: زيارة باهتة.. بلا معنى أو جديد

'العيش المشترك الواحد' لقاء اسلامي مسيحي نظمه 'حزب الله' في بعلبك

تظاهرة في واشنطن ضد زيارة سموتريتش لأمريكا