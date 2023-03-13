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رئيسي: إيران وبيلاروسيا توصلتا إلى خارطة طريق للتعاون الشامل

رئيسي: إيران وبيلاروسيا توصلتا إلى خارطة طريق للتعاون الشامل
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الايراني آية الله " سيد ابراهيم رئيسي " اليوم الاثنين توصل الجمهورية الاسلامية الإيرانية وبيلاروسيا إلى خارطة طريق للتعاون الشامل، معتبرا أنها سترسم العلاقات بين البلدين في المستقبل وفقا للنظرة الاستراتيجية الموجودة لدى كلا الجانبين.

العالم - ایران

وأشار آية الله " رئيسي " الى زيارة الضيف البيلاروسي الى ايران وأكد أن بإمكانها أن تكون منعطفا وخطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار الى مرور 30 عاما على العلاقات بين الجانبين، معتبرا أن خارطة الطريق ستوضح مستقبل البلدين وخاصة وجود نظرة استراتيجية لديهما.

وقال رئيس الجمهورية: ان خارطة الطريق الشاملة بين البلدين أوضحت الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية بينهما في مختلف المجالات، اذ بإمكانها أن توضح مستقبل مختلف الاجهزة لدى البلدين.

وتطرق الى الحظر المفروض على ايران الاسلامية والتهديدات التي تواجهها موضحا، رغم ذلك استطاعت ايران القيام بخطوات كبيرة في مجال التقدم وحولت هذه التهديدات الى فرص، معلنا استعدادها لتقديم تجاربها الى بيلاروسيا الصديقة.

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رئيسي: إيران وبيلاروسيا توصلتا إلى خارطة طريق للتعاون الشامل

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