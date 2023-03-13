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مراسلة العالم: الإفراج عن شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي بعد اعتقال دام 17 عاما في سجون الاحتلال

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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