الرئيس رئيسي : ايران حولت الحظر الى فرص مواتية

العالم- ايران

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده "اية الله رئيسي"، عقب استقباله الرسمي اليوم الاثنين في طهران، لرئيس جمهورية بيلاروسيا "الکساندر لوکاشينکو" الذي يزور البلاد على راس وفد رفيع مستوى حاليا.

واعتبر الرئيس الايراني، العلاقات التي انطلقت منذ 3 عقود بين طهران ومينسك، اخذت بالنمو في عهد حكومته وذلك نظرا لارادة الجانبين في توسيع هذه الاواصر بمختلف المجالات.

ولفت، الى ان ايران وبيلاروسيا كلاهما تعارضان التوجهات الاحادية على الصعيد الدولي؛ وهو الموقف الذي يضمن افشال سياسات الحصار والحظر، ويسهم في توظيف طاقات التعاون بين الدول المستقلة لخدمة شعوبها وحكوماتها.

ونوه رئيس الجمهورية، بانه جرى اليوم التوقيع على مذكرات جيدة للتعاون في مجالات الصناعة والمناجم والتجارة والزراعة والطرق، بين ايران وبيلاروسيا؛ متطلعا بان تفضي هذه الوثائق الى اتخاذ خطوات مشتركة من اجل توسيع العلاقات الثنائية.

ومضى رئيسي الى القول : نحن مصممون على رفع مستوى التعاون مع جمهورية بيلاروسيا، وبما يشمل قضايا المنطقة وخارجها؛ وقد اجرينا في هذا السياق حديثا مميزا مع رئيس جمهورية بيلاروسيا.

وتطلع الرئيس الايراني الى مواصلة التعاون المميز بين طهران ومينسك في اطار منظمتي شنغهاي واوراسيا ايضا.