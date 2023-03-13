ايران والعراق يوقعان محضرا مشتركا لتطوير العلاقات الاقتصادية

العالم ـ العراق

وقال الغريري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد والشؤون المالية الايراني إحسان خاندوزي إن "اجتماع الدورة الخامسة للجنة العراقية الإيرانية شهد التوقيع على محضر مشترك تضمن الاتفاق على العديد من الأمور والتفاهمات التي من شأنها أن تطور العلاقة الاقتصادية بين الجانبين وتزيد من التفاهمات الاقتصادية التي تخدم الشعبين"، مبينا أن "هناك الكثير من التفاهمات يتضمنها المحضر بضمنها الجانب الاستثمار وجانب المناطق الحرة بالمجال التجاري والتبادل الاقتصادي وزيادة هذا التبادل وإقامة مناطق صناعية والتعاون في مجال الربط السككي والتعاون في مجال المياه والحدود المشتركة والتعاون في مجال الكهرباء والنفط والجانب المالي والمصرفي".

وتابع أن "الاجتماع تضمن أيضا إنضاج مذكرات التفاهم وتفعيل ماهو تحت الدراسة"، موضحاً، أن "ذلك سيكون بمتابعة وزير التجارة العراقي ووزير الاقتصاد والشؤون المالية".

وذكر الغريري أن "ماتم توقيعه كان بأجواء ايجابية وروح تعاون كبيرة لمصلحة البلدين، حيث رعت اللجنة العراقية وممثلوها توجه الحكومة من خلال برنامجها الحكومي وتوجيه رئيس الوزراء برعاية خاصة للقطاع الخاص وتسهيل الأمور أمام صادرات الجانب العراقي والميزان التجاري للبلدين ليكون هنالك تبادل تجاري بناء والاهتمام بالصناعات وسلع ذات ميزة نسبية لكلا الطرفين".

وبين أن "هذا الاهتمام يهدف لتطور العلاقة وتطويرها بشكل يخدم الطرفين وليس من طرف واحد"، لافتا إلى أن "المنهاج الحكومي أو البرنامج الحكومي والذي بدأنا بتنفيذه فعليا هي إقامة احسن العلاقات وتطويرها مع جميع دول العالم لاسيما دول الجوار"، موضحا أن "العراق له دور ايجابي في تفاهمات الدولية لاسيما مع دول الجوار وتحديدا جمهورية إيراني الإسلامية".