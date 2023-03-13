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قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي لدى استقباله الرئيس البيلاروسي: الدول التي تواجه حظرا اميركيا يجب أن تعمل للقضاء على هذا الاجراء

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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