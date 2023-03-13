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قائد الثورة الاسلامية يستقبل الرئيس البيلاروسي

قائد الثورة الاسلامية يستقبل الرئيس البيلاروسي
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي الخامنئي، الرئيس البيلاروسي الكساندر لوكاشينكو والوفد المرافق له.

العالم- ايران

والتقى رئيس جمهورية بيلاروسيا الذي وصل على راس وفد الى طهران امس، اليوم الاثنين بسماحة قائد الثورة الاسلامية.

وقال قائد الثورة الاسلامية لدى استقباله الرئيس البيلاروسي: ان الدول التي تواجه حظرا إمريكيا يجب أن تعمل للقضاء على هذا الاجراء.

وفي وقت سابق من اليوم، اقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس البيلاروسي في مجمع سعد اباد التراثي والثقافي، بحضور نظيره الايراني "السيد ابراهيم رئيسي".

كما عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، عقب اللقاء الثنائي وتوقيع خارطة للتعاون و7 مذكرات للتفاهم الثنائي اليوم ايضا.

ويقوم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في 12-13 مارس الجاري بزيارة رسمية إلى طهران.

يتبع...

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