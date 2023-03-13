حجم التبادل التجاري بين ايران وروسيا البيضاء سجل زيادة بواقع 3 اضعاف

العالم- ايران

واشار "لوكاشينكو"، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الاثنين بطهران، مع رئيس الجمهورية الاسلامية اية الله "ابراهيم رئيسي"، الى المباحثات المسهبة التي جرت بين الرئيسين اليوم وتناولت جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واضاف : ان الجانبين متفقان على ان العلاقات الثنائية مرت بفترة من الجمود، لكن لحسن الحظ تمكّنا من تجاوز هذه الحقبة بنجاح.

ولفت رئيس جمهورية روسيا البيضاء الى وثائق التعاون التي وقعها اليوم مع الجانب الايراني؛ مؤكدا لو استطعنا في تنفيذ جميع هذه التوافقات، عنده سنكون قادرين على تحقيق الهدف المشترك في بلوغ حجم الـ 100 مليون دولار سنويا في مجال التبادل التجاري المشترك.

واردف قائلا : نحن نوافق الراي مع الرئيس الايراني من ان، الحظر اتاح فرصا مواتية لكلا البلدين.

وتابع : نحن سعداء بشان المواقف المشتركة والمتسقة بين ايران وبيلاروسيا حيال القضايا الاقليمية والدولية؛ مبينا ان كلا البلدين يرغبان في نظام عالمي عادل ومتعدد الاقطاب.

ونوه كلاشينكو ايضا، بوجود الطاقات والمنجزات العلمية والتقنية المميزة لدى ايران وروسيا البيضاء؛ متطلعا الى تحويل هذه الابداعات والازدهارات الى مشاريع تجارية واقتصادية في المستقبل.

واعتبر الرئيس البيلاروسي، يوم 18 اذار / مارس، مناسبة في غاية الاهمية على صعيد العلاقات بين طهران ومينسك؛ حيث تصادف حلول الذكرى الـ 30 لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

واستطرد قائلا : لقد ناقشت مع زميلي العزيز اية الله رئيسي اليوم، السبل الكفيلة بتطوير التعاون الثنائي انطلاقا من العلاقات العريقة التي بلغت عامها الثلاثين.

كما اشار في هذا السياق، الى تنامي العلاقات البرلمانية بين ايران وروسيا البيضاء، فضلا عن التعاون المشترك حيال القضايا الانسانية المختلفة.

وفي ختام تصريحاته، دعا رئيس جمهورية بيلاروسيا نظيره الايراني اية الله رئيسي لزيارة بلاده من اجل استمرار المحادثات الثنائية هناك.