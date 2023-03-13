الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣
٠٣:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

صحيفة "بايس" تكشف حجم الارتفاع في مبيعات شركات الأسلحة الأمريكية خلال العام 2022

صحيفة
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة Pais، بأن شركات الأسلحة الأمريكية، رفعت من مبيعاتها بنسبة 7.5%، خلال الربع الأخير من العام 2022، بفضل الأزمة الأوكرانية.

العالم _ الأميرکيتان

وأوضحت الصحيفة، أن 10 من أكبر شركات التصنيع العسكري الأمريكية، استغلت الأزمة الأوكرانية، والاحتياجات المتزايد للقوات الأوكرانية، لرفع حجم مبيعاتها، مشيرة إلى أن الربع الأخير من العام 2022، كان مرحلة "النضج البطيء" لعقود بيع الأسلحة، وتقارير الشركات المصنعة لها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الطلب الأوكراني الهائل على الأسلحة، والذي يقدر بـ 10 آلاف قذيفة يوميا، يلوح بمستقبل واعد للمصانع الغربية، التي لا تستطيع مواكبة هذا الطلب.

وبهذا الصدد أشارت الصحيفة، إلى المفاوضات التي تجريها شركة Rheinmetall الألمانية، للاستحواذ على شركة الأسلحة الإسبانية Expal.

ونوهت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن شركة Rheinmetall الألمانية، قدمت عرضا بقيمة 1.2 مليار يورو، للاستحواذ على الشركة الإسبانية، وهو مبلغ يفوق بضعفين، عن قيمتها قبل عامين.

روابط ذات صلة

إيران تؤمن بضرورة الحصول على ضمانات يمكن التحقق منها من أمريكا

أمريكا مستاءة.. وثائق الإتفاق الإيراني السعودي لم تُكتب باللغة الإنجليزية!

بوشكوف: واشنطن وقعت في الفخ الأوكراني كما حدث لها في فيتنام

شاهد: 500 قتيل خلال 24 في معركة السيطرة علی باخموت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد الحوثي يدعو الخطباء لمواجهة مخططات أعداء الأمة

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. تداعيات وانعكاسات الجلسة الأولى للبرلمان التونسي

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 13-03-2023

رئيس القضاء يعلن العفو عن 80 الف متهم في البلاد حتى الآن

صحيفة "بايس" تكشف حجم الارتفاع في مبيعات شركات الأسلحة الأمريكية خلال العام 2022

لوكاشينكو : حجم التبادل التجاري بين ايران وروسيا البيضاء سجل زيادة بواقع 3 اضعاف