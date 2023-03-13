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قائد الثورة الاسلامية لدى استقباله رئيس بيلاروسيا: يجب من خلال ارادة البلدين لتنفيذ الاتفاقيات رفع مستوى العلاقات الثنائية بشكل ملحوظ

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

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