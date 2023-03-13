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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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رويترز: نائب وزير الخارجية الروسي يعلن موافقة بلاده على تمديد اتفاق تصدير الحبوب لمدة 60 يوما فقط خلال محادثات بين روسيا والامم المتحدة بجنيف
رئيس بيلاروسيا لقائد الثورة: الظروف الدولية حددت لنا الاصدقاء الحقيقيين عن المزيفين ومصممون على التعاون بشكل خاص مع الاصدقاء الحقيقيين
قائد الثورة الاسلامية مستقبلا رئيس بيلاروسيا: خط النقل بين الشمال والجنوب لصالح البلدين وروسيا والمنطقة ويجب على الجانبين العمل على انشائه
قائد الثورة الاسلامية مستقبلا رئيس بيلاروسيا: تمكنت ايران من تحقيق مذهل في مختلف المجالات العلمية والطبية والفضائية والنووية
قائد الثورة الاسلامية مستقبلا رئيس بيلاروسيا: الحظر المشدد جعل ايران على دراية بقدراتها الذاتية وقد توفرت ارضية تطور البلاد بالعديد من المجالات
رئيس بيلاروسيا لقائد الثورة: زيارتي لايران لتاكيد عزمنا على فتح صفحة جديدة بالعلاقات وسننفذ جميع الاتفاقيات في ظل ارادة الرئيس الايراني
قائد الثورة الاسلامية لدى استقباله رئيس بيلاروسيا: يجب من خلال ارادة البلدين لتنفيذ الاتفاقيات رفع مستوى العلاقات الثنائية بشكل ملحوظ
قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي لدى استقباله الرئيس البيلاروسي: الدول التي تواجه حظرا اميركيا يجب أن تعمل للقضاء على هذا الاجراء
قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي يستقبل الرئيس البيلاروسي الكساندر لوكاشينكو والوفد المرافق له
وزير الاقتصاد الايراني: توقيع وثيقة تفاهم مشتركة لتطوير التعاون الاقتصادي بين ايران والعراق
رويترز: نائب وزير الخارجية الروسي يعلن موافقة بلاده على تمديد اتفاق تصدير الحبوب لمدة 60 يوما فقط خلال محادثات بين روسيا والامم المتحدة بجنيف
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش
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السعودية
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