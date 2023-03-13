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رويترز: نائب وزير الخارجية الروسي يعلن موافقة بلاده على تمديد اتفاق تصدير الحبوب لمدة 60 يوما فقط خلال محادثات بين روسيا والامم المتحدة بجنيف

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

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