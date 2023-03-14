إيران توسع دائرة المحادثات مع الدول العربية بنتائج ايجابية... ومخاطر صفقة الغواصات النووية مع استراليا تهدد الأمن الاقليمي

العالم - بانوراما

في السياق، أكدت مصادر بحرينية تنفيذ محادثات مهمة بين إيران والبحرين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، مشيرة الى أنه سيتم الإعلان عن نتائج إيجابية قريبا.

كذلك كشف مصدر مصري أن التواصل بين طهران والقاهرة قائم ولم ينقطع، وذلك في وقت بحث فيه وفد كويتي في ايران ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: دانت الصين الطريق الخاطىء والخطر الذي تسلكه الشراكة المبرمة بين الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا ضمن برنامج الغواصات 'اوكوس'.

من جهته قالت روسيا إن العالم الأنغلوساكسوني يبني تكتلات ويطور البنى التحتية لحلف الناتو في آسيا ويراهن بجدية على مواجهة تستمر لسنوات طويلة.

ويهدف اتفاق أوكوس لتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية من اجل التصدي للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.