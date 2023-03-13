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المبعوث الاممي يطالب بدعم ايران لجهود الامم المتحدة في اقرار السلام باليمن ويؤكد ان المنظمة الدولية جادة في حل الازمة سياسيا

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

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