غروندبرغ وأمير عبد اللهيان يبحثان التطورات الأخيرة في اليمن

العالم- ايران

وقال بيان صادر عن مكتبه- إنه التقى، خلال زيارته إلى طهران، مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.

وأكد غروندبرغ أهمية الدعم الإقليمي من أجل بدء عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية، تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددا على أهمية إنهاء النزاع في اليمن بشكل مستدام؛ لتعزيز الأمن في المنطقة.

وفي وقت سابق أوضحت الخارجية الإيرانية أنها تأمل في أن يكون للاتفاق الإيراني - السعودي نتائج إيجابية على الأزمة اليمنية.

كما اعتبرت أن الأجواء الإيجابية للعلاقات بين بلادها والسعودية ستكون سببا لحل الأزمة في اليمن.

وأشارت إلى أن الاتفاق السعودي - الإيراني ستكون له نتائج إيجابية على تعزيز التعاون المشترك في المنطقة.