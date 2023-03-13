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أمريكا تطلب المساعدة من الصين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أمريكا تطلب المساعدة من الصين لإنهاء الحرب في أوكرانيا
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

عوّل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، على الصين في استخدام نفوذها لدى روسيا لوقف عمليتها العسكرية، وإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

العالم-الامريكيتان

وقال برايس: "نود بالتأكيد ونأمل في أن نرى تفاعل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي. وكما نفهم من كلمات شركائنا الأوكرانيين، لم يتم التخطيط للاتصالات بعد. لكننا سنراقب تطور الأحداث، وما تقوله الأطراف".

وأضاف: "هناك دول في العالم لديها علاقات مع روسيا التي لا ندعمها نحن. والصين هي رقم واحد في هذه القائمة من حيث علاقاتها مع روسيا وتأثيرها عليها".

واعتبر أن "بكين تدعي أنها محايدة فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لكنها تقدم لروسيا "دعما اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا".

وأكد أن الولايات المتحدة "تود أن ترى الصين تستخدم نفوذها لإنهاء" العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وتابع: "لم نر هذا بعد. سننتظر ونرى ما إذا كانت ستكون هناك اتصالات بين الرئيس شي والرئيس زيلينسكي".

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