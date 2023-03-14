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اتفاق بين ايران وروسيا البيضاء في هذا المجال

اتفاق بين ايران وروسيا البيضاء في هذا المجال
الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

جرى الاثنين توقيع اتفاق للتعاون في مجال المنتجات الحلال، بين المنظمة الايرانية للمعايير القياسية من جانب، واللجنة الدولية لتحديد المعايير القياسية في بيلاروسيا (BELST) من جانب اخر.

العالم - إيران

في التفاصيل.. على امتداد زيارة رئيس جمهورية بيلاروسيا "الكسندر لوكاشينكو" والوفد المرافق له الى طهران، جرى اليوم الاثنين، التوقيع على اتفاق للتعاون في مجال المنتجات الحلال، بين المنظمة الايرانية للمعايير القياسية من جانب، واللجنة الدولية لتحديد المعايير القياسية في روسيا البيضاء (BELST) من جانب اخر.

ووقع عن الجانب الايراني وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" نيابة عن رئيس منظمة المعايير القياسية الايرانية "اسلام بناه" الذي يزور ماليزيا حاليا، وعن الجانب البيلاروسي "فالنتين تتاريتسكي" الذي يراس شركة BELST.

يذكر ان شركة المعايير القياسية الوطنية (في ايران) وشركة "Bel Halal"، كلفتا بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاق.

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