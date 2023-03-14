الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

محادثات تركية أمريكية في واشنطن اليوم الثلاثاء

محادثات تركية أمريكية في واشنطن اليوم الثلاثاء
الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، إنه سيلتقي المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في واشنطن، الثلاثاء.

العالم - الأميركيتان

ولفت في تصريح صحفي، يوم الإثنين، إلى أن اللقاء سيتناول سلسلة من القضايا التي تهم البلدين، بما في ذلك ملف انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأعرب عن اعتقاده بأنه لا يوجد سبب يمنع ضمان عضوية السويد وفنلندا في الناتو خلال قمة الحلف هذا الصيف، حسب قوله.

وأكد أنهم سيستمرون في التواصل مع المسؤولين الأتراك أيضا في هذا الإطار، وليس مع فنلندا والسويد فحسب.

وفي 28 يونيو/ حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

روابط ذات صلة

مستشار أمني لــ'بايدن' يعتزم زيارة 'إسرائيل'

وزير الخارجية القطري يتلقى اتصالاً هاتفياً من مستشار الأمن القومي الأمريكي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تطورات الملف اللبناني اثر الاتفاق الإيراني السعودي 

كابل تؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع طهران

الشرق الأوسط.. دولار لبنان يلامس 100ألف ليرة.. هذا ما قاله نبيه بري عن الحل الانجع..

محادثات تركية أمريكية في واشنطن اليوم الثلاثاء

رئيس الوفد الدنماركي يطالب البحرين بإطلاق سراح عبدالهادي الخواجة

'إبراهيم بودربالة' رئيسا للبرلمان التونسي