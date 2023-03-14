أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- ابرار ..

القائد بلقائه مع رئيس جمهورية روسيا البيضاء الضيف .

( ينبغي للبلدانِ التي تواجه حظرا أمريكيا التعاون لكسرِ هذه الحربة ).

- كيهان ..

ايران وجمهورية روسيا البيضاء توقعان على سبع مذكرات تعاون مشترك في شتى الحقول.

- قدس ..

المتحدث بإسم الخارجية .. العلاقات بين ايران والسعودية ستعود لمستوى تبادل السفراء وإفتتاح القنصليات.

- آرمان ملي ..

شظايا الإتفاق الايراني السعودي .. الرياض لا تعطي تأشيرات لسياح"إسرائيليين" والإمارات تجمد صفقة اسلحة ..2 دومينو..

- افتاب يزد ..

صحف بتل أبيب تحذر من إقتراب الكيان الصهيوني من مرحلة الإنهيار والزوال .

- جوان ..

أنباء عن مبادرة صينية محتملة لإستضافة مؤتمر قمة بين ايران وبلدان مجلس التعاون الخليجي.

- جمهوري اسلامي ..

إستمرار المعارك الدامية بمدينة باخموت الأوكرانية ومصرع عدد كبير من الجنود الروس والأوكرانيين .

-خراسان ..

الناطق بإسم الكرملين يسخر من إقتراح الرئيس الأوكراني الداعي لتغيير إسم روسيا .

-رسالت ..

السيسي يحذر المصريين من مغبة القيام بأية تظاهرات إحتجاجية ضد الأوضاع الإقتصادية والسياسية .

- افكار ..

نواب بمجلس الشورى .. إتفاق إستئناف العلاقات مع السعودية يخدم مصالح البلدين .

- اطلاعات ..

تظاهرات مناهضة لأمريكا بسيؤول تزامنا مع بدء أكبر مناورات عسكرية أمريكية كورية جنوبية .

- وطن امروز ..

ترامب يحذر من إنزلاق أمريكا في أزمة ركود إقتصادي مع إعلان بنوك أمريكية إفلاسها .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- آرمان ملي ..

صحيفة ارمان ملي كتبت في مقالها ( تأثير الإتفاق الإيراني السعودي على المنطقة والعالم )..

استئناف ايران والسعودية علاقاتهما الدبلوماسية بعد قطيعة سبع سنوات , تطور بالغ الاهمية سيساهم بالضرورة في توطيد علاقات ايران مع بلدان مجموعة مجلس التعاون الخليجي وسيوجد ارضية ايجابية لتعزيز العلاقات الايرانية العربية بشكل عام .

( إن إستئناف العلاقات الإيرانية السعودية سيترك بصماته الإيجابية العميقة على العديد من الأزمات الإقليمية التي تصطدم فيها سیاسات البلدين )

كما ان ازالة اجواء التوتر في العلاقات الايرانية السعودية سیوقف محاولات التغلغل الصهيونية في منطقة الخليج الفارسي وسیضع حدا للابتزاز الامريكي للبلدان العربية في هذه المنطقة بفزّاعة اكاذيب ترويعها من ايران, .

2- اطلاعات ..

كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها ( الإمارات تجمد صفقة تسلح مع تل أبيب ) ..

في تطور يرى العديدُ من المراقبين بانه ليس بمعزل عن تاثيرات الاتفاق الايراني السعودي , اعلنت الامارات العربية المتحدة عن تجميد صفقة شراء منظومة دفاع صاروخي من الكيان الصهيوني تنديدا بمواقف وتصريحات عنصرية لوزراءَ بحكومة نتنياهو .

( رئيس دولة الإمارات أمر بنفسه تجميد هذه الصفقة مادام نتنياهو غير قادر على كبح جماح عدائية وعنصرية وزرائه)

ولوح رئيس دولة الامارات محمد بن زايد ال نهيان بأن التعاون العسكري مع " اسرائيل " سيكون بمهب الريح برمته ما لم يضع نتنياهو نهاية لهذه العدوانية .

وجاء هذا الموقف الاماراتي وهو الاول من نوعه منذ ابرام ابو ظبي اتفاق التطبيع مع الكيان عام 2020 بعد الاعلانِ عن اتفاقِ استئناف العلاقات بين ايران والسعودية الذي جسد هزيمة كبرى لمخططات الكيان الصهيوني في منطقة الخليج الفارسي . ان موقف الامارات هذا جاء تنديدا بتصریحات وزير المالیة الصهیوني بضرورة ازالة بلدة فلسطينية بالضفة من الوجود

3- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الاوضاع الساخنة في شبه الجزيرة الكورية في مقالها ( الأوضاع قد تخرج عن السيطرة) ..

هناك تصعيد بالغ الخطورة للاوضاع المتوترة اساسا في شبه الجزيرة الكورية , مع قيام امريكا وكوريا الجنوبية بمناورات مشتركة ضخمة , وقيام كوريا الشمالية باختبارات صاروخية جديدة.

( المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية تتضمن محاكاة مواجهة هجوم نووي شمالي محتمل , وردت بيونغ يانغ بإطلاق صاروخين من غواصة )

كما اعلن زعيم كوريا الشمالية عن اجراءات عسكرية احترازية واسعة لخوض حرب شاملة . ان شبه الجزيرة الكورية تقف بهذا التصعيد الخطير للاجواء على برميل بارود ويكفي ارتكابُ اي طرف خطأ في الحسابات لاشعال نيران حرب رهيبة لا يمكن التكهن ببقاءها تقليدية.

4- كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها ( السعودية ترفض اعطاء تاشيرات دخول لوفد "اسرائيلي" ).

هناك مؤشرات حدوث تغيير نسبي في مواقف وسياسات بلدان اعضاء بمجلس التعاون الخليجي ازاء الكيان الصهيوني منذ ابرام ايران والسعودية لاتفاق استئناف العلاقات الثنائية ..

بالطيع قد يكون من السابق لاوانه جدا البت منذ الان في مدى وجدية ما يمكن وصفه بهذه الاستدارة النسيبية في سياسات هذه البلدان ازاء كيان الاحتلال.

ولكن( الواقع يقول ان هناك مؤشرات تغيير في مواقف بلدان خليجية , فالسعودية رفضت منح تاشيرات لسياح "اسرائيليين" والامارات جمدت صفقة تسلح) ..

ان المبالغة في التفاؤل او التشاؤم بشأن امكانية حدوث تغييرات كبيرة في مواقف بلدان مجلس التعاون ازاء الكيان ليس بالامر المنطقي فالاحداث المستقبلية ستكشف عن ذلك , الا ان المسألة هنا هي ان هذا الاتفاق سحب البساط من تحت سيناريو الترويع من ايران الذي فبركته واشنطن وتل ابيب لسرقة ثروات بلدان مجلس التعاون, ولهذا السبب يتبادل المسؤولون الصهاينة الحاليون والسابقون الاتهامات بشأن مسؤولية هذا الفشل .

5- سياست روز ..

حول الاوضاع الخطيرة في شبه الجزيرة الكورية , كتبت صحيفة سياسة روز في مقالها ( تبعات وتداعيات مناورات عسكرية ) .

تجري امريكا وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية هي الاضخم من نوعها في تاريخ المناورات بين البلدين . ان واشنطن وسيؤول تجاهلتا كل تحذيرات كوريا الشمالية في اصرار عجيب منهما على اجراء هذه المناورات .

( ان خطورة هذه المناورات تتجسد بكونها تعكس محاكاة لاستهداف القدرات النووية لكوريا الشمالية في اية حرب قد تنشب بين الكوريتين).

في الواقع شبه االجزيرة الكورية باتت تقف على صفيح ساخن جدا اليوم , فالمناورات الامريكية الكورية الجنوبية تجري على مسافة قريبة جدا من حدود كوريا الشمالية ومياهها واجوائها الاقليمية الامر الذي قد يؤدي لاحتكاكات محتملة واشعال فتيل حرب شاملة.