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بعد عقد الجلسة الأولى..

شاهد.. أي تحد يواجه البرلمان التونسي الجديد؟

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد المدير التنفيذي لمركز الدراسات المستقبلية المختص بالشؤون المغاربية محمد شهاب الإدريسي، أن البرلمان التونسي الجديد أمام تحد كبير.

العالم - خاص بالعالم

واوضح الإدريسي، أن الرئيس التونسي ليست لديه آليات واضحة لخارطة الطريق التي يتبعها لذا الأمور ستذهب إلى فوضى جديدة، لأن المجلس النيابي الجديد لا توجد فيه أحزاب حقيقية ولا كتل واضحة المعالم، لذا ليست هناك صورة واضحة لما ستكون عليه الحياة السياسية في تونس.

وقال الإدريسي، إن عقد الجلسة الأولى للبرلمان التونسي الجديد رغم المعارضة الواسعة يؤكد بأن الرئيس التونسي "قيس سعيد" ماض في خطة خارطة الطريق التي وضعها يوم 25 جويلية عام 2021.

ورأى الأدريسي، أن تونس تعيش حالة من الموت السياسي خلال السنوات الأخيرة، موضحين أن البرلمان التونسي الجديد جاء نتيجة انتخابات تشريعية كانت نسبة المشاركة فيها ضئيلة، لذا هذا البرلمان أمام استحقاق وتحد كبير في الإنجازات من أجل تعويض ضعف المشاركة الانتخابية.

وأشار المدير التنفيذي لمركز الدراسات المستقبلية المختص بالشؤون المغاربية، إلى أن البرلمان الجديد أمام فرصة ذهبية من أجل تشريع قوانين جديدة في ظل عدم وجود قيود ولا أنظمة حقيقية تقيد أعماله، لذا هذا البرلمان يأما يخرج من هذه الفوضى بنظام جديد يقود تونس إلى الأمام في كافة المجالات، أو أنه سيزيد الطين بلا ويغرق تونس في فوضى أكبر.

هذا وفي ظل الانقاسم الحاد في البلاد، عقد البرلمان التونسي المنتخب حديثا، اولى جلساته بقرار من الرئيس "قيس سعيد" وسط معارضة واسعة وصفت مجلس النواب الجديد بانه غير شرعي.

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