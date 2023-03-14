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شاهد: شبح الافلاس يلاحق تونس.. فما تداعياته؟

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث السياسي الباحث السياسي جعفر البكلي أن شبح الافلاس يلاحق تونس، لذا في الفترة القادمة البلد سيشهد انتفاضة تحت عنوان "انتفاضة الجياع".

العالم - خاص بالعالم

وقال إن تونس تواجه شبح الإفلاس، لأن التضخم في لبلاد سيجعل الأسعار في غير متناول المواطنين العاديين، وكذلك سيتسبب في انهيار العملة الوطنية.

واوضح الباحث السياسي، أن الاقتصاد التونسي يعتمد على القروض من الدول الأجنبية، وفي القريب العاجل سيواجه مشكلة اقتصادية شائكة وهذا سيقود البلاد إلى انتفاضة جديدة تحت عنوان انتفاضة الجياع.

وحول عقد الجلسة الاولى للبرلمان التونسي الجديد قال البكلي، إن المعارضة التونسية لا تمتلك برنامجا سياسيا موحدا في مواجهة إجراءات "قيس سعيد" لذا لم تستطع تحشيد الشارع التونسي ضد عقد الجلسة الأولى للبرلمان التونسي الجديد حسب تعبيره.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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