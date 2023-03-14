رئيس الكيان يعترف: 'اسرائيل' تعيش أسوء أيام تاريخها

العالم - فلسطين

أسوء أيامه منذ تأسيسه، يعيشها الكيان الاسرائيلي على المستوى الداخلي والاجتماعي؛ صراع داخلي يمزقه، بهذه الكلمات وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الوضع في الكيان، محذرا من أن الخلاف المرير حول الإصلاحات القانونية خطير ويمكن أن تكون له تداعيات دبلوماسية واقتصادية واجتماعية وأمنية خطيرة. هرتسوغ قال ان "اسرائيل" في وضع سيئ جدا، متعهدا ببذل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق لإنقاذ تل أبيب من الأزمة وإرساء ما أسماها مبادئ الدولة لأجيال عديدة.

هرتسوغ انتقد قبل أيام خطط الحكومة اليمينية، مشددا على أن الإصلاح القضائي خاطئ وقمعي. تحذيرات هرتسوغ لم تمنع الكنيست من الموافقة على مشروع قانون في قراءة أولى، ينص على ان إزالة رئيس الوزراء من المنصب تتطلب أغلبية أعضاء الكنيست، ما يحصر صلاحيات إحالة رئيس الوزراء إلى السجن بيد الكنيست أو الحكومة، خطوة تهدف إلى منع المحكمة العليا أو مكتب المدعي العام من التأثير على عملية العزل، إلا في حالة العجزِ البدني أو العقلي عن ممارسة دورِه.

القرار لاقی موافقة واحد وستين نائبا من أصل مئة وعشرين، فيما عارضه واحد وخمسون نائبا. فيما لا يزال هناك حاجة إلى قراءتين أخريين في الكنيست، قبل أن يدخل مشروع القانون المثير للجدل حيز التنفيذ.

قرار الكنيست الذي يعزز من صلاحيات وقوة بنيامين نتنياهو في الحكومة، يزيد من استياء الشارع الاسرائيلي المحتقن أساسا، على خلفية الإصلاح القضائي، الذي يحد من صلاحيات القضاء في مواجهة الحكومة ورئيسها. الذي يرى منتقدوا التعديلات بأنها تندرج في إطار مساعي نتنياهو إلى تقويض النظام القضائي الذي وجه له تهما، تتعلق بالفساد.

أسابيع عشرة عاشها الكيان الاسرائيلي في ظل استمرار الاحتجاجات الضخمة ضد خطط الحكومة الدينية برئاسة نتنياهو، والتي تريد الدفع بعناصر رئيسة في خطة التغييرات في الجهاز القضائي، عبر إجراءات سريعة قبل نهاية الشهر الجاري، وفق تقارير عبرية؛ إلا أن جميع محاولات الوصول لتسوية باءت بالفشل. ما ينذر بتفجر أكبر في الشارع، تحذر منه الجهات القضائية والرئاسية.