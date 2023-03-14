هلاك أحد متزعمي المجموعات الإرهابية بانفجار عبوة ناسفة بريف حلب الشمالي

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ (سانا) أنه في إطار استمرار الاقتتال بين التنظيمات الإرهابية انفجرت عبوة ناسفة صباح اليوم الثلاثاء بسيارة تابعة لأحد متزعمي ما تسمى “الجبهة الشامية” التابعة لما يسمى (الجيش الحر) في بلدة شمارخ بالريف الشمالي، ما أدى إلى مقتله على الفور وتدمير سيارته.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية تتبع بمعظمها لـما تسمى بـ“جبهة النصرة” و”الجيش الحر” عمليات تصفية متبادلة بين تلك المجموعات في سياق الخلافات المستمرة على مناطق النفوذ وتقاسم المسروقات وممتلكات المواطنين ومحاصيلهم الزراعية التي يتم نهبها من تلك المناطق.