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هلاك أحد متزعمي المجموعات الإرهابية بانفجار عبوة ناسفة بريف حلب الشمالي

هلاك أحد متزعمي المجموعات الإرهابية بانفجار عبوة ناسفة بريف حلب الشمالي
الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

قتل أحد متزعمي المجموعات الإرهابية بهجوم استهدف سيارته في بلدة شمارخ بريف حلب الشمالي، والتي تنتشر فيها تنظيمات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ (سانا) أنه في إطار استمرار الاقتتال بين التنظيمات الإرهابية انفجرت عبوة ناسفة صباح اليوم الثلاثاء بسيارة تابعة لأحد متزعمي ما تسمى “الجبهة الشامية” التابعة لما يسمى (الجيش الحر) في بلدة شمارخ بالريف الشمالي، ما أدى إلى مقتله على الفور وتدمير سيارته.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية تتبع بمعظمها لـما تسمى بـ“جبهة النصرة” و”الجيش الحر” عمليات تصفية متبادلة بين تلك المجموعات في سياق الخلافات المستمرة على مناطق النفوذ وتقاسم المسروقات وممتلكات المواطنين ومحاصيلهم الزراعية التي يتم نهبها من تلك المناطق.

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هلاك أحد متزعمي المجموعات الإرهابية بانفجار عبوة ناسفة بريف حلب الشمالي

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