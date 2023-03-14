وزير اقتصاد ايران يعلن التوصل لتفاهمات هامة في زيارته للعراق

العالم - إيران

وقال خاندوزي في اللجنة الاقتصادية المشتركة الخامسة بين إيران والعراق: تم تشكيل 5 مجموعات فرعية من اللجان الاقتصادية لإزالة العوائق التجارية والاستثمارية أمام الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين ورجال الأعمال العراقيين، وتم التوصل إلى تفاهمات تشغيلية جيدة للغاية لإزالة هذه العقبات سواء في مجال الطاقة، بما في ذلك مشاريع المياه والكهرباء، والصناعة والتعدين تشمل ثلاث مدن صناعية في النقاط الحدودية المشتركة بين البلدین.

وفي إشارة إلى طاقات البلدين في مجال الترانزيت قال خاندوزي: تمت معالجة مشكلة سكة حديد الشلامجة - البصرة، التي كانت قد بقيت غير مكتملة لسنوات وذلك بحسن نية الطرفين، ونأمل في أن يصل هذا المشروع إلى المراحل النهائية للعمل في الأيام المقبلة، ومع الميزانية المخصصة من قبل الحكومة العراقية، سنشهد تقدما في معظم هذا المشروع في العام المقبل.

وأضاف: عقدنا لقاء مفيدا وبناء للغاية مع رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، بحيث أكد بدوره على بعض القضايا لإزالة تلك العقبات بجدية أكبر.

وأعلن خاندوزي عن اللقاء مع ناشطين إيرانيين متواجدين في الأسواق العراقية، من بينهم مستثمرون ومقاولون في المجالات الفنية والهندسية، للاطلاع من خلالها على نقاط المعرفة الإيرانية ونقل التكنولوجيا في المشاريع الاستثمارية العراقية.

وأكد خاندوزي: قررنا إزالة بعض العقبات التي يواجهها هؤلاء النشطاء في اللقاء مع وزير التجارة العراقي "أثير داود سلمان الغريري".

وأشار إلى أن زيادة نسبة التجارة بين إيران والعراق بنسبة 20 بالمائة في الأشهر الـ11 الماضية وحركة أكثر من 7 ملايين مسافر وزائر بين البلدين والتي تشير إلى التطور في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

يذكر أنه وبعد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والعراق على مدى يومين، التقى وزير الاقتصاد والمالية في مقر السفارة الإيرانية في العراق مساء الإثنين 13 آذار/مارس مع شركات وشخصيات من القطاع الخاص الناشط في العراق.