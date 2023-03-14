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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يطلب من أنصاره مواصلة التظاهر لنيل الحرية والاستقلال حتى لو تم اعتقاله
رويترز عن وزير الداخلية الباكستاني: سنعتقل اليوم رئيس الوزراء السابق عمران خان وسنقدمه للعدالة
وزير الخارجية الايراني يؤكد لنظيره الروسي هاتفيا موقف ايران المبدئي لحل الازكة الاوكرانية عبر الحوار
وزيرا خارجية ايران وروسيا يبحثان هاتفيا الاجتماع الرباعي المقرر عقدة بموسكو قريبا لحل المشاكل العالقة بين سورية وتركيا
وزير الخارجية الروسي يعلن في اتصال هاتفي مع نظيره الايراني دعم بلاده لاتفاق استئناف العلاقات بين ايران والسعودية
المبعوث الاممي يطالب بدعم ايران لجهود الامم المتحدة في اقرار السلام باليمن ويؤكد ان المنظمة الدولية جادة في حل الازمة سياسيا
وزير الخارجية الايراني يستقبل المبعوث الاممي الخاص باليمن ويؤكد دعم طهران لاستمرار وقف اطلاق النار ورفع الحصار وتسوية الازمة اليمنية سياسيا
رويترز: نائب وزير الخارجية الروسي يعلن موافقة بلاده على تمديد اتفاق تصدير الحبوب لمدة 60 يوما فقط خلال محادثات بين روسيا والامم المتحدة بجنيف
رئيس بيلاروسيا لقائد الثورة: الظروف الدولية حددت لنا الاصدقاء الحقيقيين عن المزيفين ومصممون على التعاون بشكل خاص مع الاصدقاء الحقيقيين
قائد الثورة الاسلامية مستقبلا رئيس بيلاروسيا: خط النقل بين الشمال والجنوب لصالح البلدين وروسيا والمنطقة ويجب على الجانبين العمل على انشائه
رويترز عن وزير الداخلية الباكستاني: سنعتقل اليوم رئيس الوزراء السابق عمران خان وسنقدمه للعدالة
الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.