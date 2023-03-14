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رويترز عن وزير الداخلية الباكستاني: سنعتقل اليوم رئيس الوزراء السابق عمران خان وسنقدمه للعدالة

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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