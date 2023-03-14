تونس تصبح بلد المغادرة الأول لقوارب المهاجرين إلى إيطاليا

العالم - ليبيا

وأوضحت البيانات أن ما لا يقل عن 12083 شخصًا غادروا السواحل التونسية منذ بداية العام إلى غاية يوم 13 مارس أي بمعدل أكثر من 170 وافد يوميًا، بزيادة قدرها 788 بالمائة مقارنة ب 1360 وافدًا في نفس الفترة من العام الماضي وهو ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي الوافدين غير النظاميين من السواحل التونسية طيلة عام 2022 والبالغ عددهم 32101 بحسب وكالة نوفا للأنباء.

وبموجب هذه الأرقام، باتت ليبيا تحتل المركز الثاني في أعداد المهاجرين غير النظاميين المغادرين لسواحلها نحو القارة الأوروبية وذلك بعد أن غادرها منذ بداية العام 7057 شخص بنسبة زيادة بلغت 80 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي