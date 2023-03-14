الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣
٠٣:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

باشاآغا يطالب المبعوث الأممي بوقف 'التدخلات الخارجية السلبية'

باشاآغا يطالب المبعوث الأممي بوقف 'التدخلات الخارجية السلبية'
الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

ناقش رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي فتحي باشاآغا أمس الإثنين في بنغازي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي مبادرته لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال هذا العام.

العالم - لیبیا

ورحب باشاآغا بمساعي المبعوث الأممي والأسرة الدولية الداعمة لتحقيق تطلعات 3 مليون ليبي بالتوجه نحو صناديق الاقتراع قبل نهاية عام 2023.

وشدد على الملكية الليبية لحل الأزمة، داعيًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لتسهيل التقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بغية التسريع من وثيرة التوافقات التشريعية لقوانين الانتخابات.

وطالب المبعوث الأممي بممارسه دوره لإيقاف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، مؤكدًا دعم الحكومة لمسار لجنة 5+5 للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية وصون السيادة الليبية بإخراج القوات الأجنبية بشكل تدريجي ومتوازن.

من جانبه أكد المبعوث الأممي على أن مبادرته تهدف لحل الأزمة الليبية وقيادة البلاد نحو الانتخابات وفق إطار قانوني وزمني ملزم لإجرائها.

روابط ذات صلة

مملكة الأردن تؤكد على تعزيز العلاقات مع ليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

باشاآغا يطالب المبعوث الأممي بوقف 'التدخلات الخارجية السلبية'

وزير داخلية باكستان يتعهد باعتقال عمران خان اليوم وتقديمه للعدالة

الاتحاد اللبناني يصدر بيانا حول الغاء مباراة العهد والانصار

الكويت وإيران تعقدان جلسة مباحثات لترسيم الحدود البحرية

مئات الأكاديميين الإسرائيليين يطالبون ألمانيا وبريطانيا إلغاء زيارة نتنياهو لبلادهما

تونس تصبح بلد المغادرة الأول لقوارب المهاجرين إلى إيطاليا