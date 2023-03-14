باشاآغا يطالب المبعوث الأممي بوقف 'التدخلات الخارجية السلبية'

العالم - لیبیا

ورحب باشاآغا بمساعي المبعوث الأممي والأسرة الدولية الداعمة لتحقيق تطلعات 3 مليون ليبي بالتوجه نحو صناديق الاقتراع قبل نهاية عام 2023.

وشدد على الملكية الليبية لحل الأزمة، داعيًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لتسهيل التقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بغية التسريع من وثيرة التوافقات التشريعية لقوانين الانتخابات.

وطالب المبعوث الأممي بممارسه دوره لإيقاف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، مؤكدًا دعم الحكومة لمسار لجنة 5+5 للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية وصون السيادة الليبية بإخراج القوات الأجنبية بشكل تدريجي ومتوازن.

من جانبه أكد المبعوث الأممي على أن مبادرته تهدف لحل الأزمة الليبية وقيادة البلاد نحو الانتخابات وفق إطار قانوني وزمني ملزم لإجرائها.