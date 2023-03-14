العالم - بانوراما

وفي سياق آخر اعتبر عبداللهيان أن الاتفاق بين طهران والرياض يتماشى مع مصالح البلدين ومع أمن المنطقة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين واعتقل رابع في كمين لقوات الاحتلال الاسرائيلي عند حاجز صرة غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

فيما قال الاحتلال الاسرائيلي إنه نفذ ما وصفه بالعملية الاستباقية ضد شبان من مجموعة عرين الأسود يحاولون تنفيذ عملية إطلاق نار.

وعم إلاضراب والحداد مدينة نابلس على خلفية استشهاد الفلسطينيين الثلاثة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.