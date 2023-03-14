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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

ايران وقضايا مفاوضات النووي والسعودية وتبادل السجناء مع أميركا.. شهداء نابلس"عرين الأسود"والاصرار على المواجهة

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول تأكيد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان أن المفاوضات مع امريكا لإلغاء الحظر المفروض على بلاده عبر تبادل الرسائل مستمرة، وكشف عن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لتبادل السجناء رغم النفي الذي صدر عن الولايات المتحدة بهذا الخصوص.

العالم - بانوراما

وفي سياق آخر اعتبر عبداللهيان أن الاتفاق بين طهران والرياض يتماشى مع مصالح البلدين ومع أمن المنطقة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين واعتقل رابع في كمين لقوات الاحتلال الاسرائيلي عند حاجز صرة غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

فيما قال الاحتلال الاسرائيلي إنه نفذ ما وصفه بالعملية الاستباقية ضد شبان من مجموعة عرين الأسود يحاولون تنفيذ عملية إطلاق نار.

وعم إلاضراب والحداد مدينة نابلس على خلفية استشهاد الفلسطينيين الثلاثة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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