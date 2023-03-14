رئيس لجنة الامن القومي الإيرانية يلتقي نائب رئيس البرلمان العراقي

العالم - إيران

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء، آخر المستجدات على صعيد العلاقات بين طهران وبغداد، ودور التعاون البرلماني لتوسيع هذه الأواصر.

وفي تصريح له خلال اللقاء، استذكر "جلال زاده" جهود وتضحيات القادة الشهداء، "الفريق الحاج قاسم سليماني" و"الحاج أبومهدي المهندس" ورفاق دربهما من أبناء الشعبين الإيراني والعراقي الذين عرجوا دفاعا عن أمن البلدين وفي ساحات الحرب ضد الإرهاب.

واعتبر المسؤول البرلماني الإيراني، العلاقات بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية العراق، معمقة ورصينة جدا؛ وأكد على أن الأمن في العراق وإيران متشابكان ببعضهما الآخر.

وأضاف جلال زاده: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم الأمن والازدهار في العراق، وتعزيز دور هذا البلد في المنطقة.

وتابع هذا المسؤول البرلماني: نشكر جهود العراق في سياق التوصل إلى اتفاق بين إيران والسعودية.

إلى ذلك أكد نائب رئيس البرلمان العراقي على أهمية تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية بين طهران وبغداد؛ واصفا هذه الأواصر في الوقت الحاضر أنها مميزة.

وصرح "المندلاوي" خلال اللقاء مع رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، أنه سيقوم تلبية لدعوة نظيره الإيراني بزيارة طهران قربيا.