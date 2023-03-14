ابو الغيظ: القمة السعودية الإيرانية مفاعيلها هي ارساء نوع من الاستقرار 

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وخلال لقائه اليوم الثلاثاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيروت قال، أنّ مؤتمر القمة العربية سيعقد في شهر أيار المقبل في السعودية، ومن المرجح ان يكون الموضوع الرئيسي للقمة اقتصاديا ويتناول كيفية مساعدة الاقاليم العربية المحتاجة.

بدوره شدد ميقاتي على أهمية أن تعتمد القمة افكارا ومبادرات اقتصادية تسهم في تحقيق اهداف التنمية في الدول العربية"، وأشاد "بالدور الذي يقوم به الأمين العام للجامعة العربية والامانة العامة.

وزار ابوالغيظ رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية.