شاهد.. نتنياهو يحصن نفسه امام القضاء الاسرائيلي

العالم - مراسلون

أولى خطوات الانقلاب القضائي وفق وصف المعارضة الإسرائيلية والإصلاح القضائي وفق وصف الموالاة مرت في الكنيست بالقراءة الأولى، الكنيست بأغلبية بسيطة صادقت على تحصين نتنياهو امام القضاء وبات الرجل المتهم بالفساد قادراً على الاستمرار في موقعه كرئيس للحكومة ولم تعد للمحكمة العليا صلاحية تنحيته على الاطلاق. القانون الذي يحتاج الى قراءتين من اجل المرور سيعمق الازمة في كيان الاحتلال وسيذهب بها الى منحى اكثر خطورة وبذلك يكون نتنياهو استطاع ان يحصن نفسه امام المحكمة العليا.

وقال مدير مركز مسارات، نهاد أبو غوش:"نتنياهو من خلال سن قانون التحصين، هدفه واضح، هو التملص من المحاکمة والمحاسبة والسجن، وثم الرهان علی امکانية عقد صفقة بحيث تنجيه من السجن علی ضوء موازين القوی وعلی ضوء الاغلبية الموجودة في الکنيست وفي العلاقة مع الرئيس".

الإصلاح القضائي او الانقلاب على القضاء يعني تغيرا في المنظومة الإسرائيلية بشكل كامل فهو يعزز من الديكتاتورية في كيان الاحتلال ويجعل الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة تسيطر على مفاصل الحكم دون تدخل للمحكمة العليا التي كان الاسرائيلييون يتفاخرون بدورها في ضبط المنظومة، بناء علی مذهب الفصل بين السلطات والرقابة التي تضطلع بها المحكمة العليا وعليه فان المعارضة ستكون في الساعات المقبلة مطالبة بزيادة الضغط من خلال التظاهر لعدم الوصول الى الانقلاب الكامل الذي يخطط له نتنياهو ومن معه.

وقال مدير مركز القدس للدراسات، عماد أبو عواد لقناة العالم:"انزياح "اسرائيل" باتجاه تثبيت ارکان الديمقراطية وتحويل القانون لخدمة الکثير من الشخصيات السياسية خدمة نتنياهو تعني خدمة الکثير من العصابات المتواجدة الان في الحکم مما يعني ان "اسرائيل" تتجه نحو منحنی اخر".

يبدو ان احتمالية التوصل الى حلول بين الطرفين تضيق افقها ونتنياهو يحاول الاستفادة من الازمة الداخلية.

بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة ينتصر لذاته ولذات من حوله من المتهمين بالفساد والتربح والعدوان علی القضاء الاسرائيلي لابل علی المصلحة العامة الاسرائيلية.