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الرئيس الروسي: الولايات المتحدة هي المستفيدة نظريا من تفجير نورد ستريم لتصدير غازها الطبيعي إلى أوروبا

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

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