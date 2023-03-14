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السعودية تعرب عن أملها في مواصلة الحوار البناء مع إيران

السعودية تعرب عن أملها في مواصلة الحوار البناء مع إيران
الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعرب مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، عن أمله في مواصلة الحوار البناء مع إيران وفقا لأسس اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة الماضي، برعاية صينية.

العالم - السعودية

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد بحث مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ما تم التوصل إليه بين المملكة وإيران في بكين من اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعرب مجلس الوزراء السعودي "عن الأمل بالاستمرار في مواصلة الحوار البناء؛ وفقا للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق، وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والمنطقة بشكل عام، ويعزز السلم والأمن الإقليمي والدولي".

وأعلنت السعودية وإيران، الجمعة الماضية، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال 60 يوماً، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.

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