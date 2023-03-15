الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣
٠٥:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. الاحتلال يقتحم عدداً من مدن الضفة وسط اندلاع مواجهات

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المدججة بالأسلحة الثقيلة والآليات العسكرية فجر اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، حملة مداهمات واعتقالات في مدن وبلدات وقرى الضفة الفلسطينية المحتلة، طالت عدداً من المواطنين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

العالم - فلسطين

وحسب وكالة فلسطين اليوم شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات منطقة "الكركفة" وسط مدينة بيت لحم، وقرية "حرملة" شرقي المدينة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال المدينة، وفتشت عدة منازل واعتقلت عدداً من المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، وبلدة "علار" شمالي طولكرم، إضافة إلى مخيم عين السلطان شمالي أريحا، واعتقلت عدداً من المواطنين.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة سعير قضاء الخليل جنوب الضفة المحتلة، ألقى خلالها الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة.

وفي مخيم عسكر وقرية النصارية شرق نابلس اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة، وتداهم المنازل وتعتقل المواطنين بذرائع واهية تهدف إلى التنغيص على حياتهم.

روابط ذات صلة

استمرار إعتقالات الاحتلال للفلسطينيين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

إعتقالات واعتداءات صهيونية في الضفة والقدس

حملة إعتقالات يشنها الاحتلال في بلدة يطا جنوب الخليل ومناطق أخرى في الضفة

شهيد برصاص مستوطن قرب سلفيت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الاحتلال يقتحم عدداً من مدن الضفة وسط اندلاع مواجهات

طهران: لم ننتهك التعهدات الواردة في الاتفاق النووي

وزير الطاقة السعودي: لن نبيع النفط لأية دولة تحدد سقفا للسعر

السفير الروسي: لا نبحث عن صدام مع واشنطن

نتنياهو يمنع وزراءه من زيارة واشنطن في ظل تأخر دعوته للبيت الأبيض

كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين باليستيين أرض - أرض