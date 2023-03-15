بالفيديو.. الاحتلال يقتحم عدداً من مدن الضفة وسط اندلاع مواجهات

العالم - فلسطين

وحسب وكالة فلسطين اليوم شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات منطقة "الكركفة" وسط مدينة بيت لحم، وقرية "حرملة" شرقي المدينة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال المدينة، وفتشت عدة منازل واعتقلت عدداً من المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، وبلدة "علار" شمالي طولكرم، إضافة إلى مخيم عين السلطان شمالي أريحا، واعتقلت عدداً من المواطنين.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة سعير قضاء الخليل جنوب الضفة المحتلة، ألقى خلالها الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة.

وفي مخيم عسكر وقرية النصارية شرق نابلس اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة، وتداهم المنازل وتعتقل المواطنين بذرائع واهية تهدف إلى التنغيص على حياتهم.