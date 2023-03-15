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الرئيس السوري يضع إكليلاً من الورود على ضريح الجندي المجهول في موسكو

الرئيس السوري يضع إكليلاً من الورود على ضريح الجندي المجهول في موسكو
الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

في أولى محطات زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية، زار الرئيس السوري بشار الأسد والوفد المرافق له ضريح الجندي المجهول في موسكو ووضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري، وكان في استقباله عند الضريح الجنرال إيفغيني سيليزينييف قائد حامية موسكو، ومدير مراسم الخارجية الروسية وجرت لسيادته مراسم استقبال تضمنت استعراض حرس الشرف، بينما كانت الأوركسترا الرسمية تعزف لحن الجندي المجهول والنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.

العالم-سوريا

ويرمز ضريح الجندي المجهول إلى الاستشهاد في سبيل الدفاع عن الوطن، وكذلك للمدن التي أبدى أهلها نماذج من البطولة في الدفاع عنه.

ويضم الوفد المرافق للرئيس السوري، فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية وسامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والعماد علي عباس وزير الدفاع وكنان ياغي وزير المالية وفادي الخليل رئيس هيئة تخطيط الدولة وقيس خضر أمين عام مجلس الوزراء ولونا الشبل المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية وبشار الجعفري سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو.

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