الرئيس السوري يضع إكليلاً من الورود على ضريح الجندي المجهول في موسكو

العالم-سوريا

ويرمز ضريح الجندي المجهول إلى الاستشهاد في سبيل الدفاع عن الوطن، وكذلك للمدن التي أبدى أهلها نماذج من البطولة في الدفاع عنه.

ويضم الوفد المرافق للرئيس السوري، فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية وسامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والعماد علي عباس وزير الدفاع وكنان ياغي وزير المالية وفادي الخليل رئيس هيئة تخطيط الدولة وقيس خضر أمين عام مجلس الوزراء ولونا الشبل المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية وبشار الجعفري سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو.