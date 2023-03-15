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رئيس الوزراء العراقي: نرحب بالاتفاق بين الرياض وطهران

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

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