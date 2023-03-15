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انجازات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال العام الايراني الجاري

انجازات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال العام الايراني الجاري
الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

 قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "محمد إسلامي" اننا حققنا 30 إنجازا بحثيا وتكنولوجيا وصناعيا لم يكن له نظير خلال فترة حياة المنظمة.

العالم - إيران

وأضاف إسلامي، علی هامش اجتماع مجلس الوزراء الیوم الأربعاء : لقد تحققنا ونفذنا كل ما خططنا له في منظمة الطاقة الذرية خلال العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس 2023).

یذکر أن إسلامي قال، الخمیس الماضي خلال مراسم تدشين ثمانية مناجم في "ناريغان" بمدينة بافق التابعة لمحافظة يزد وسط البلاد، والتنقيب عن احتياطيات المواد المشعة، إن العدو لم يكن أبدا يرغب في حصول ايران على دورة الوقود النووي، مؤكدا انه لا خيار أمام العدو سوى الدبلوماسية.

واعتبر أن العدو يهدف من فرض العقوبات على الشعب الإيراني كسر إرادته، مضيفا: إن العدو لم يكن يرغب أبدا في تحقيق دورة الوقود، لكنه اليوم قبل هذا الموضوع، وبذلك أصبحت بلادنا الآن على مستوى أعلى وأبرز الدول في مجال المعرفة النووية التي اكتسبت هذه المعرفة بفضل وجهود المهندسين الإيرانيين.

وأوضح أهمية المعرفة النووية ودورها في مجال الطب، مضيفا: أن العلاج والصحة يأتيان في طليعة التكنولوجيا النووية.

وأشار إلى التطورات النووية في مجال الطب، قائلا: من الإنجازات العلمية والبحثية الجديدة للبلاد تدمير الخلايا السرطانية بشكل مباشر ودون أي مضاعفات بسبب هذه التكنولوجيا وإنتاج الأدوية المشعة.

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