الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣
١٠:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الشیخ قبلان: لبنان بركان نائم والحل يكمن بانتخاب رئيس قوي يجمع اللبنانيين

الشیخ قبلان: لبنان بركان نائم والحل يكمن بانتخاب رئيس قوي يجمع اللبنانيين
الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

توجه المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان، الى "المعطّلين المعروفين"، بالقول "هل المطلوب تطويب لبنان كمزرعة موز لواشنطن أو صهينة البلد ؟ أم المطلوب تلزيم لبنان للسفارات الغربية التي تعيد تجنيد النزوح بأخبث لعبة ديمغرافية أمنية اجتماعية وسط جمعيات السفارات التي تتشكل وفقاً لخرائط أمنية خطيرة جداً؟ أم المطلوب بيع لبنان بثمن بخس لأجل بعض الزعامات المسكونة بجنون العظمة والرأس الفارغ؟".

العالم-لبنان

ولفت قبلان، في بيان، الى أننا "نعرف تماماً الأبواب الخلفية وزوّار الليل والشخصيات والقيادات والطواقم التي تزور لبنان بالعتمة بعيداً عن نظام الهوية والبروتوكول والدمغة السياسية، ونعرف نوع الخرائط المسمومة والأوراق الصفراء وساعات الليل الطويل، نعرف كل هذا ونعرف تماماً أن لبنان لا يقبل التجزأة ولا التجنيد ولا الذبح ولا التفخيخ ولا التقسيم".

وأكد أننا "نعرف كافة أنواع الضغط التي يتم اعتمادها فقط لكسر هوية هذا البلد، وهناك من يريد الإنتقام من المقاومة ويراهن على الدولار الأسود".وشدد على أن "خيارنا كرامة وشراكة هذا البلد مسلم ومسيحي وأوراقنا قوية جداً، ولن نستبدل مال الكون كله ببندقية مقاوم، ولن نترك الساحات والشوارع لجمعيات الأفاعي الغربية ولعبة أوكارها وترسانة أدوارها التي نعرفها تماماً وننتظرها بكل استعداد".

وأضاف "لبنان بركان نائم والفتنة شيطان سفارة وأوكار، والحل بانتخاب رئيس قوي يجمع اللبنانيين سريعاً، ورغيف الشيطان لا يشبع، ولعبة فقدان السيطرة مشروع خطير جداً على من يلعب النار، والسلام على هذا البلد الذي سيبقى بلد الشراكة والسلام".

روابط ذات صلة

لبنان: الدولار يتخطى 100 ألف ليرة

جنبلاط: نأمل أن يترجم التقارب السعودي الايراني بتسوية تفضي إلى إنتخاب رئيس للجمهورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الهند لم تنضم إلى سقف أسعار النفط الروسي

الكشف عن الموعد المحتمل لمصادقة تركيا على طلب انضمام فنلندا لحلف الناتو

بدء المناورات المشتركة بين الصين وروسيا وإيران جنوب غرب إيران

الشیخ قبلان: لبنان بركان نائم والحل يكمن بانتخاب رئيس قوي يجمع اللبنانيين

العراق..الحشد يلقي القبض على 11 مطلوبا بتهم إرهابية وجنائية

فرنسا.. النقابات تعلن يوما إضافيا من الإضرابات