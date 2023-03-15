الشیخ قبلان: لبنان بركان نائم والحل يكمن بانتخاب رئيس قوي يجمع اللبنانيين

العالم-لبنان

ولفت قبلان، في بيان، الى أننا "نعرف تماماً الأبواب الخلفية وزوّار الليل والشخصيات والقيادات والطواقم التي تزور لبنان بالعتمة بعيداً عن نظام الهوية والبروتوكول والدمغة السياسية، ونعرف نوع الخرائط المسمومة والأوراق الصفراء وساعات الليل الطويل، نعرف كل هذا ونعرف تماماً أن لبنان لا يقبل التجزأة ولا التجنيد ولا الذبح ولا التفخيخ ولا التقسيم".

وأكد أننا "نعرف كافة أنواع الضغط التي يتم اعتمادها فقط لكسر هوية هذا البلد، وهناك من يريد الإنتقام من المقاومة ويراهن على الدولار الأسود".وشدد على أن "خيارنا كرامة وشراكة هذا البلد مسلم ومسيحي وأوراقنا قوية جداً، ولن نستبدل مال الكون كله ببندقية مقاوم، ولن نترك الساحات والشوارع لجمعيات الأفاعي الغربية ولعبة أوكارها وترسانة أدوارها التي نعرفها تماماً وننتظرها بكل استعداد".

وأضاف "لبنان بركان نائم والفتنة شيطان سفارة وأوكار، والحل بانتخاب رئيس قوي يجمع اللبنانيين سريعاً، ورغيف الشيطان لا يشبع، ولعبة فقدان السيطرة مشروع خطير جداً على من يلعب النار، والسلام على هذا البلد الذي سيبقى بلد الشراكة والسلام".