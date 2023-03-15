لبنان..وكيل 'سلامة' يؤكد حضوره غدا لجلسة الاستجواب في قصر العدل

العالم-لبنان

وفي وقت سابق، أفادت معلومات، بأنّ "وكيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد للوفد القضائي الاوروبي والقضاة اللبنانيين، أنّ موكله سيحضر جلسة يوم الغد الخميس، بعدما اعتبر قاضي التحقيق شربل ابو سمرا، أنّ تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني والسيادة الوطنية".

وكان أعلن قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا، أن "موعد جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الخميس عند الساعة العاشرة والنصف، وتنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني"، لافتًا الى انه "في حال عدم حضوره فانني انفذ استنابة قضائية وبالتالي يعود للقضاء اتخاذ القرار المناسب ولكن من خارج الاراضي اللبنانية".

وكان قد تقدم محامي سلامة، بمذكرة توضيحية، وتم إرسالها الى النيابة العامة التمييزية لابداء الرأي، على أن يُصار بعد ذلك الى تحديد مصير الجلسة التي لم يحضرها سلامة، كما أشار إلى أنّ "استدعاء رياض سلامة إلى جلسة تحقيق أوروبي انتهاك للسيادة اللبنانية"، موضحًا أنّه "يمكن للسلطات اللبنانية إرجاء التعاون مع التحقيقات الأوروبية، بسبب تعارضها مع تحقيقاتها".