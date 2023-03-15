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الرئيس الأسد: أجدد موقف سوريا ضد الحركة النازية التي دعمها الغرب منذ الحرب العالمية الثانية في حرب أوكرانيا

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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