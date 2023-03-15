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وزير الدفاع السوري يبحث مع نظيره الروسي التعاون العسكري بين البلدين

وزير الدفاع السوري يبحث مع نظيره الروسي التعاون العسكري بين البلدين
الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس مع نظيره الروسي سيرغي شويغو التعاون العسكري بين سورية وروسيا.

العالم-سوريا

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: إن المحادثات بين الوزيرين تناولت الوضع في الجمهورية العربية السورية، والتعاون العسكري والتقني العسكري الثنائي.

وحسب البيان، شدد الجانبان على أهمية استمرار التعاون الوثيق بما يحفظ أمن واستقرار سورية.

كما أعرب شويغو عن تعازيه للشعب السوري وللمتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية في شباط الماضي، مؤكداً استمرار وقوف بلاده إلى جانبها.

وأشار شويغو إلى التعاون بين البلدين في محاربة الإرهاب في سورية، لافتاً إلى أنه تم إنجاز الجزء الأكبر من هذا العمل، ومضيفاً، “ما يزال هناك الكثير من العمل”.

بدوره أعرب العماد عباس عن أمله في استمرار التعاون بين الجانبين، والتقدير للجهود التي قدمها الجيش الروسي في سورية.

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وزير الدفاع السوري يبحث مع نظيره الروسي التعاون العسكري بين البلدين

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