بريطانيا ترفع ميزانية الدفاع بمقدار 13 مليار دولار على مدى 5 سنوات مقبلة

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جاء ذلك بعدما أصدرت المملكة المتحدة في وقت سابق خطة أمنية جديدة طرحت من خلالها تطلعها لزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال هانت خلال خطابه في مجلس العموم: "اليوم، أؤكد أننا سنضيف ما مجموعه 11 مليار جنيه إسترليني إلى ميزانية الدفاع لدينا على مدى السنوات الخمس المقبلة".

وأضاف أن ميزانية الدفاع في المملكة المتحدة ستصل إلى ما يقرب من 2.25% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، قائلاً إن البلاد مستعدة لرفع الرقم إلى 2.5% بمجرد أن تسمح الظروف المالية والاقتصادية بذلك.

يشار إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تعهد بوريس جونسون، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، بزيادة ميزانية الدفاع بمقدار 16.5 مليار جنيه إسترليني في أربع سنوات.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس الثلاثاء، إلى تكثيف وتسريع تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وقال سوناك في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية: "أعتقد أنه من المهم الآن أن نسرع ونكثف دعمنا لأوكرانيا"، واصفا الطريقة التي تصرفت بها الدول الغربية في الصراع في أوكرانيا، بالخيار الأفضل للعمل إذا لزم الأمر "لردع الأعمال العدائية من أي دولة في أي مكان".