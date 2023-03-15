شاهد.. هذا ما دار في لقاء بوتين والأسد

العالم – خاص بالعالم

اتصال دائم وعلاقات روسية سورية تتطور باستمرار؛ وجهود مشتركة يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها حققت نتائج ملموسة في مكافحة الإرهاب في سوريا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "بفضل جهودنا المشتركة والمساهمة الحاسمة للقوات الروسية في سوريا، تم تحقيق نتائج مهمة في مكافحة الإرهاب. وهذا يجعل من الممكن استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الداخلي. الشعب السوري تعرض للأسف لكارثة الزلزال التي تسببت بتفاقم معاناته. ونحن كأصدقاء مخلصين نقوم بكل ما في وسعنا لتخفيف هذه المعاناة."

بدوره أعرب الرئيس السوري بشار الأسد خلال القمة الروسية السورية في الكرملين؛ عن دعم سوريا لروسيا في عمليتها العسكرية بأوكرانيا ووقوفها مع روسيا ضد النازية.

وقال الرئيس السوري بشار الأسد: "سلسلة من الملفات يجري نقاشها بدءا من العلاقات الثانية والتعاون حيال إعادة الإعمار واستمرار التسوية السورية؛ وصولا إلى تسوية بعض الملفات ومنها ملف العلاقات بين دمشق وانقرة."