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رئيس فنلندا: تركيا بصدد قبول عضويتنا في 'الناتو'

رئيس فنلندا: تركيا بصدد قبول عضويتنا في 'الناتو'
الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس فنلندا، سولي نينيستو، إن تركيا بصدد المصادقة على طلب بلاده الانضمام إلى حلف "الناتو"، وأنه من المقرر أن يجتمع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة المقبل.

العالم - أوروبا

وأوضح نينيستو في بيان "كان الأتراك يأملون في أن أكون هناك لتلقي الرد عندما يعلنون القرار. بالطبع قبلت الدعوة".

وكان إردوغان ألمح إلى قبول تركيا طلب فنلندا في وقت سابق اليوم، قائلا "سنقوم بدورنا وسنفي بالوعد الذي قطعناه".

وصرح للصحافيين "الجمعة سنلتقي الرئيس (الفنلندي) وسنفي بمتطلبات وعدنا".

وينبغي أن تخضع المصادقة لتصويت في البرلمان التركي.

ووقّعت فنلندا والسويد وتركيا اتفاقا ثلاثيا في قمة للناتو عقدت في مدريد في يونيو الماضي، وقد عبرت تركيا عن استيائها مرات عدة بسبب ما تعتبره فشل السويد في الوفاء بالتزاماتها بينما أشارت إلى أنها مرتاحة للتقدم الذي أحرزته فنلندا.

وكان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أعلن أمس أنّ احتمالات انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي قبل السويد ارتفعت، خصوصا بسبب اعتراض تركيا على عضوية ستوكهولم.

وقال نينيستو "سأواصل عملي لدعم عضوية السويد في الناتو" مضيفا أنه ناقش الأمر مع كريسترسون.

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